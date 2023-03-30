"Війна в Україні загрожує безпеці Європи": король Чарльз виступив у Бундестазі

Триденна поїздка є 29-м офіційним візитом Чарльза до Німеччини, хоча він відвідав країну понад 40 разів. Як монарха - це його перший візит.

Король Чарльз III та королева Камілла відвідали сьогодні, 30 березня, Бундестаг у Берліні. Британські монархи прибули до Німеччини з першим державним візитом як король і королева. Під час свого виступу перед німецьким парламентом новий король Сполученого Королівства розповів про значний внесок Лондона та Берліна у допомогу Україні, після початку повномасштабної війни Росії проти України, повідомляє видання Euronews.

"Ми пліч-о-пліч захищаємо і просуваємо наші спільні демократичні цінності", - сказав він. "Це так ясно проявляється сьогодні, коли ми разом з Україною виступаємо на захист свободи та суверенітету перед неспровокованою агресією".

Також за словами короля, після повномасштабного вторгнення Росії більше року тому, Велика Британія та Німеччина відреагували і ухвалили рішення, які раніше неможливо було уявити. Він також розповів про жахіття війни в нашій країні.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Вторгнення в Україну завдало найнеймовірніших страждань такій кількості безневинних людей. Незліченна кількість життів була зруйнована, свобода і людська гідність були розтоптані найжорстокішим способом. Безпека Європи перебуває під загрозою, як і наші демократичні цінності".

Після виступу в Бундестазі король відвідає центр для біженців, який підтримує українців, переміщених в результаті війни.

Король Чарльз III відвідує центр для біженців з України в колишньому аеропорту Тегель разом із Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром / Фото: Associated Press

Король Чарльз III відвідує центр для біженців з України в колишньому аеропорту Тегель разом із Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром / Фото: Associated Press

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