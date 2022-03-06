Війна, яка змінила нашу реальність: як прийняти те, що життя тепер інше

Війна, яка змінила нашу реальність: як прийняти те, що життя тепер інше

Перші вибухи, які пролунали по всій країні 24 лютого, змінили нашу реальність.

Страх невизначеності став на зміну мирному побуту, планам та мріям. Важливо пройти складний процес прийняття того, що сталося, і адаптуватися до нового життя. Телеграм-канал "Психологічна допомога" розповідає, як із цим впоратися.

Що відбувається в момент змін і як із цим впоратися.

Існує популярна теорія американської психологи Елізабет Кюблер Росс про стадію прийняття втрат та життєвих змін: заперечення, злість, торг, депресія, прийняття. Стадії можуть чергуватись по-різному або жити упереміш.

Ухвалення змін — це, насамперед, відсутність психологічного спротиву ситуації. Перша думка, що очевидно накрила багатьох "Я не можу в це повірити!". Однак, чим довше чинити опір реальності, тим складніше перейти до адаптації та стати корисним.

Заперечення та заціпеніння – це адекватна захисна реакція психіки. Цей стан може супроводжуватися забудькуватістю та дезорганізованістю. Забуваєте, де телефон поклав, не можете знайти ключі.

Що робити на цій стадії:

відновити щоденну рутину (їжа, догляд за тілом, легкі фізичні навантаження)

говорити про свій стан із близькими людьми

дати собі час прийти до тями і усвідомити ситуацію

Гнів настає як наслідок усвідомлення змін. Дратівливість та злість, пошук винних та почуття несправедливості – особливо гострі в цей період.

Доктор психологічних наук Вікторія Горбунова радить допомагати собі та близьким проживати емоцію агресії:

писати про свій гнів та інші емоції у щоденнику

вимовляти їх уголос собі чи близьким

прокричатися

Торг – спроба відкласти ухвалення рішення про життя у новій реальності. Характерні дії цього стану:

договір із собою та близькими про якийсь план дій

багато сумнівів у діях, пошук якихось авторитетів, які скажуть, як краще вчинити

підготовка до прийняття рішення: панічна перевірка документів, скупка продуктів, перескладання дорожньої сумки

спроби відтягнути момент нових дій

Як чинити в цьому стані:

працювати зі своїми думками: повторювати собі, що думки не дорівнюють реальності!

змінити свій внутрішній фокус із сумнівів у пошуку тих дій, які можуть допомогти вплинути на ситуацію

Депресія або апатія — байдужість, стан пригніченості та смутку, знижена працездатність, відсутність енергії. Може зникнути апетит, з'являтися порушення шлунково-кишкового тракту.

Що робити:

встановити та дотримуватися режиму сну та харчування, щодня приймати душ і вмиватися!

просити близьких про допомогу та підтримку

виконувати прості фізичні вправи

Прийняття.

Це момент усвідомлення, що навіть у цій реальності можна знайти своє місце. Нехай одна людина і не може вплинути на глобальну течію подій, але є маленькі справи, які їй під силу.

Розвиток та закріплення цього стану допоможе волонтерська діяльність у тому, що вам вдається. А також, звичайно, меми та жарти, які так щедро створюють люди, про події навколо.

Коли ви досягли стану прийняття нової реальності, почали шукати або знайшли своє нове місце в ній — вам буде набагато простіше допомагати іншим і зберегти своє життя та здоров'я.

Читайте також: