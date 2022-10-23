Вийшла на шопінг: Меган Маркл заскочили папараці в Монтесіто

Меган Маркл зазнімкували папараці в Каліфорнії, коли вона попрямувала на шопінг з подругою.

41-річну герцогиню Сассекську сфотографували, коли вона сідала у чорний позашляховик. Вирушила Меган магазинами в Монтесіто, де вона живе з принцом Гаррі та їхніми двома дітьми.

Одягнена Меган була у чорній комбінезон від Malia Mills, вартістю 595 доларів. Доповнила герцогиня свій образ джемпером від Lauren Ralph Lauren, накинутим на плечі, босоніжками від Emme Parsons, капелюхом Cuyana і сумкою від Chloe.

На шиї у герцогині був ланцюжок з підвіскою, на зап'ястях – годинник і кілька браслетів, також вона була у чорних сонцезахисних окулярах.

Відео, як Меган ходила на шопінг, поділилося видання Daily Mail.

Нагадаємо, нещодавно герцогиня знялася у фотосесії та дала інтерв'ю журналу Variety, де говорила про кар'єру та дуже багато про королівську родину та життя у Британії. А також розповіла, які у неї були стосунки з королевою Єлизаветою ІІ.

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