Вийшла на зв'язок: королева Єлизавета II зробила заяву після новини про хворобу

У неділю, 20 лютого, Букінгемський палац заявив, що Єлизавета II отримала позитивний тест на COVID-19.

Повідомлялося, що королева відчуває легкі симптоми та продовжує виконувати свої королівські обов'язки.

Вчора Її Величність зробила першу публічну заяву, після звістки про зараження коронавірусом. У твітері було опубліковано послання монархині на адресу жіночої та чоловічої команд з керлінгу після їхнього успіху на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. 95-річна королева висловила у листі свою гордість.

The Queen has sent a message of congratulations до @TeamGB 's curling teams following their success at #Beijing2022 #TeamGB — The Royal Family (@RoyalFamily) February 20, 2022

"Я гаряче вітаю жіночу збірну Великої Британії з керлінгу з видатним виступом і завоюванням золотої медалі на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні після срібної медалі, завойованої вчора чоловічою збірною з керлінгу. Я знаю, що ваші місцеві спільноти та люди по всьому Сполученому Королівству приєднаються до мене і надішлють наші добрі побажання вам, вашим тренерам, друзям та сім'ї, які підтримали вас у вашому великому успіху", - йдеться в повідомленні.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Зазначимо, королева Єлизавета II стала вже третьою людиною у найближчому оточенні, хто останнім часом дав позитивний тест на COVID-19 після її сина Чарльза та невістки Камілли. Передбачається, що королева отримала потрійну вакцинацію, але лікарі наказали їй відпочивати з середини жовтня після того, як вона скасувала низку заходів і провела ніч у лікарні, де проходила обстеження.

Читайте також: