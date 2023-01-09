Вийшла перша серія: Астаф'єва і Дорофєєва озвучили героїв мультфільму про пса Патрона

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну відважний пес Патрон працює в спеціальних службах та розміновує територію України, щоб діти та дорослі могли жити в спокої та безпеці.

Щоб відволікти дітлахів від жахів війни, в Україні створили пригодницький мультсеріал "Пес Патрон", який можна безкоштовно подивитись на медіасервісі MEGOGO та YouTube-каналі пса Патрона. Найпопулярніший пес-сапер країни розповідатиме про свої неймовірні пригоди та вчитиме дітлахів правилам безпеки під час війни.

Третина території України зараз потребує розмінування і є небезпечною для проживання. Саме тому стало актуальним розповідати дітям, як потрібно поводитися з вибухонебезпечними предметами, застерігати від контакту з ними та навчати правилам безпеки.

Кожен день пес Патрон виконує важливу й небезпечну роботу: розміновує ділянки, знешкоджує вибухові предмети та робить навколишні території безпечними для людей та тварин. В ігровій та розважальній формі діти та дорослі вивчатимуть правила безпеки, а також стануть частиною дивовижних пригод пса-сапера.

"Пес Патрон став справжнім героєм для українських дітей. Вони захоплюються та прислуховуються до його порад. Саме тому він став головним героєм мультфільму, що убезпечить дітей від трагічних ситуацій, навчить правилам поведінки та емоційно підтримуватиме під час війни. Ми не хочемо популяризовувати війну, не бажаємо, щоб вона стала нашою буденністю. Але ми маємо розповідати наймолодшим глядачам про заходи безпеки. Найкраще це робити у простій, веселій та доступній формі", — зазначила авторка ідеї та головна сценаристка Олександра Рубан.

Мультсеріал розповідає про пригоди пса Патрона та його друга кота Тома, який в реальному житті працює кототерапевтом. У серіалі дітлахи дізнаються, яку секретну роботу виконує пес-сапер Патрон, як проходить його буденне життя та скільки важливих справ він виконує щодня. Окрім вигаданих історій, до серіалу увійшли ситуації з реального життя. Наприклад, коли пес Патрон заснув під час важливої пресконференції. Мультсеріал познайомить глядачів з новими персонажами, а також приверне увагу до тварин, які зникають внаслідок екоциду, що відбувається через країну-агресора.

Над серіалом працювали автор ідеї та сценаристка Олександра Рубан, режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсерка Юля Гребеньовська. Саундтрек до мультсеріалу створив гурт KARTA SVITU, а музику для тизеру написав Дмитро Шуров.

До дубляжу серіалу долучились Даша Астафьєва, Надя Дорофєєва, Олексій Завгородній, Вася Байдак, Влад Шевченко та інші.

Проєкт виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Партнером мультсеріалу також стала організація ЮНІСЕФ, що надала Патронові почесний титул "Пса Доброї волі" в Україні для співпраці над темами мінної безпеки та ментального здоров‘я.

Мультсеріал "Пес Патрон" буде цікавим, як для дітей віком від 6 до 8 років, так й для дорослих. Нові серії виходитимуть кожного місяця. Також спеціально для дітей з порушенням слуху соціальна ініціатива MEGOGO "Дивись як чутно" готує переклад жестовою мовою.

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