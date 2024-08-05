Вийшла під вітрилами: королева Софія зіпсувала укладання під час змагань

85-річна іспанська королева вирушила у відпустку зі своєю родиною.
Королева Софія взяла участь у 42-му Кубку Іспанії з вітрильного спорту Copa del Rey Mapfre (Кубок Короля) на борту Omega V у Пальма-де-Майорці і була зазнімкована фотографами.
Її Величність була одягнена в синю сорочку, білі штани, на сорочці у неї була прикріплена брошка у вигляді бабки, у вухах сережки-кільця та кілька золотих прикрас на шиї і, як завжди, безліч каблучок на пальцях. Оскільки погода була вітряною, волосся королеви Софії розвивалося так, що зіпсувалося її укладання. Фотографи заскочили цей момент саме тоді, коли Софія розмовляла телефоном.
Нагадаємо, тим часом її невістка королева Летиція все ще перебуває у Парижі на Олімпійських іграх, де підтримує іспанську олімпійську збірну на змаганнях. Палац поділився кумедним відео, де Летиція вітала спортсменів із водного поло, які перемогли команду Японії.
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