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Вийшла під вітрилами: королева Софія зіпсувала укладання під час змагань

Вийшла під вітрилами: королева Софія зіпсувала укладання під час змагань

Королева Софія / Фото: Getty Images

85-річна іспанська королева вирушила у відпустку зі своєю родиною.

Королева Софія взяла участь у 42-му Кубку Іспанії з вітрильного спорту Copa del Rey Mapfre (Кубок Короля) на борту Omega V у Пальма-де-Майорці і була зазнімкована фотографами.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

Її Величність була одягнена в синю сорочку, білі штани, на сорочці у неї була прикріплена брошка у вигляді бабки, у вухах сережки-кільця та кілька золотих прикрас на шиї і, як завжди, безліч каблучок на пальцях. Оскільки погода була вітряною, волосся королеви Софії розвивалося так, що зіпсувалося її укладання. Фотографи заскочили цей момент саме тоді, коли Софія розмовляла телефоном.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, тим часом її невістка королева Летиція все ще перебуває у Парижі на Олімпійських іграх, де підтримує іспанську олімпійську збірну на змаганнях. Палац поділився кумедним відео, де Летиція вітала спортсменів із водного поло, які перемогли команду Японії.

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