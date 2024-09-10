Вийшла у світ із чоловіком: який вигляд має принцеса Софія під час четвертої вагітності

Шведська принцеса Софія з'явилася на першому заході після оголошення про четверту вагітність.

Вона вирушила з чоловіком принцом Карлом Філіпом у невелику поїздку, знімками поділилися у Instagram.

"Дуже вдячні всім жителям Вермланду, які так тепло вітали нас в Арвіці, Еді та Карлстаді цього тижня. Ми такі щасливі, що ще раз познайомилися з такими різними частинами культури, промисловості, громадянського суспільства та органів влади Вермланду.

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Нарешті, ми також хотіли б висловити нашу теплу подяку за добрі побажання, які ми отримали з нагоди майбутнього поповнення в нашій родині", — написали принц та принцеса на своїй сторінці в Instagram.

Принцеса Софія сховала живіт під чорним кардиганом Sibinlinnebjerg, була у білій блузці Anine Bing та сірих прямих штанях. Її волосся було укладене гарними хвилями, а на обличчі був легкий денний макіяж. Принц Карл Філіп вдягнув світло-сірий класичний костюм, сорочку та краватку.

Нагадаємо, в офіційному повідомленні Софія та Карл Філіп оголосили, що їхня четверта дитина з'явиться на світ у лютому 2025 року. Пара вже виховує трьох синів.

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