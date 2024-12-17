Вийшла в світ у костюмі від Mango: королева Летиція віддала шану загиблому засновникові бренду

Королева Летиція відвідала перший захід після повернення з поїздки до Італії.

Королева Летиція взяла участь у закритті 17-го "Міжнародного семінару з мови та журналістики", організованого Fundéurae і фондом Сан-Мільян-де-ла-Коголья в монастирі Юсо в Сан-Мільян-де-ла-Коголья.

Для свого візиту до монастиря Юсо королева Летиція обрала чорне вовняне пальто від Carolina Herrera з регульованим поясом, який можна зав'язати у формі банта, і сірий штанний костюм від Mango, таким чином вшанувавши пам'ять нещодавно трагічно загиблого від час прогулянки в горах засновника бренду Ісака Андіча. В руках вона тримала чорну сумку Carolina Herrera.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Взута королева була у зручні шкіряні туфлі на стійких підборах, а образ доповнила позолоченими сережками іспанської фірми Singularu, в яких дебютувала на Олімпійських іграх у Парижі.

У Летиції було розпущене довге густе волосся і вона зробила денний макіяж у рожевих відтінках. Образ вийшов скромним та елегантним.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як Летиція оконфузилася під час поїздки до Італії.

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