Вийшла у світ у прозорій блузці: княгиня Шарлін на заході в Монте-Карло

Востаннє на публіці княгиня Шарлін з'являлася минулого понеділка. У день державного похорону королеви Великої Британії Єлизавети II.

Від того часу дружина князя Монако Альбера II відвідала ще один захід. Шарлін була сфотографована на відкритті нового бутика Zegg & Cerlati Panerai у Монте-Карло, у п'ятницю, 23 вересня. Знімки були опубліковані на офіційній сторінці бутика в Instagram.

Zegg & Cerlati – бренд розкішних ювелірних прикрас, що базується у Монако. Кажуть, княгиня є шанувальницею ювелірних прикрас цього бренду. Саме Шарлін запросили розрізати блакитну стрічку під час церемонії відкриття магазину.

"Її королівська Високість принцеса Монако Шарлін, генеральний директор Panerai Жан-Марк Понтруе, посол бренду та відомі дослідники Майк Горн і Тіна Зегг вшанували своїм візитом. Заходьте і дивіться", — написано у підписі під двома знімками.

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Для світського виходу Шарлін обрала темно-синю прозору блузу від італійського дизайнера чоловічого одягу Брунелло Кучінеллі. Смугасту блузку Sheer Silk Monili вартістю 3594 фунтів стерлінгів Шарлін поєднувала з широкими штанами також від Brunello Cucinelli. Вона зробила стильне укладання, макіяж і одягла срібні сережки з підвісками, посипані діамантами, які чудово контрастували з образом.

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