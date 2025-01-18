Вийшла у світ з дітьми: 59-річна принцеса Монако Стефанія відвідала циркове шоу

Принцеса Монако відвідала захід з дочкою Каміллою Готліб та сином Луї Дюкрюе.
17 січня 59-річна принцеса Стефанія – молодша дочка князя Реньє III та голлівудської кіноакторки Грейс Келлі – відвідала відкриття 47-го Міжнародного циркового фестивалю в Espace Fontvieille у Монте-Карло.
Вона постала серед гостей, оскільки є президенткою Оргкомітету Міжнародного циркового фестивалю.
Стефанія позувала для фото в пальті кольору вівсянки та чорному вбранні під ним, яке включало просту однотонну кофту та штани. Взута вона була в черевики з білою підошвою.
Компанію їй на фестивалі склали найближчі люди — її діти — дочка Камілла Готліб та син Луї Дюкрюе. Також на фото з ними можна побачити дружину Луї Марі Шавальє-Дюкрюе та французького журналістка Стефана Берна.
Нагадаємо, що раніше циркову виставу в Монако відвідали князь Альбер II разом зі своїми дітьми – принцом Жаком і принцесою Гарбріеллою. Княгиня Шарлін із ними не прийшла
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