Вийшла у світ з дітьми: 59-річна принцеса Монако Стефанія відвідала циркове шоу

17 січня 59-річна принцеса Стефанія – молодша дочка князя Реньє III та голлівудської кіноакторки Грейс Келлі – відвідала відкриття 47-го Міжнародного циркового фестивалю в Espace Fontvieille у Монте-Карло.

Принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

Вона постала серед гостей, оскільки є президенткою Оргкомітету Міжнародного циркового фестивалю.

Стефанія позувала для фото в пальті кольору вівсянки та чорному вбранні під ним, яке включало просту однотонну кофту та штани. Взута вона була в черевики з білою підошвою.

Компанію їй на фестивалі склали найближчі люди — її діти — дочка Камілла Готліб та син Луї Дюкрюе. Також на фото з ними можна побачити дружину Луї Марі Шавальє-Дюкрюе та французького журналістка Стефана Берна.

Принцеса Стефанія, її діти, невістка і Стефан Берн / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше циркову виставу в Монако відвідали князь Альбер II разом зі своїми дітьми – принцом Жаком і принцесою Гарбріеллою. Княгиня Шарлін із ними не прийшла

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