Вийшла у світ зі свекрами: герцогиня Кейт з Каміллою та Чарльзом відвідала школу мистецтв

Вийшла у світ зі свекрами: герцогиня Кейт з Каміллою та Чарльзом відвідала школу мистецтв

Герцогиня Кембриджська приєдналася до принца Уельського Чарльза та його дружини герцогині Корнуольської під час спільного виходу у світ.

Тріо відвідало Школу традиційних мистецтв, започатковану Фондом принца на Трініті Буй Уорф у Лондоні. Там Чарльз, Камілла та Кейт поговорили з учнями та випускниками школи, а потім їх познайомили зі студентами, які вивчають фотографію та анімацію.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

У студії Future Textiles Studio та майстерні викрійки, яка колись була старою крамницею, де робили мотузки з конопель, учні домашньої школи демонстрували свої навички роботи на швейних машинах та запрошували членів королівської сім'ї спробувати свої сили у шитті прямим швом.

Герцогиня Кембриджська та принц Чарльз / Getty Images

За повідомленнями інсайдерів, Кетрін була запрошена принцом Чарльзом, оскільки так само, як і він, цікавиться мистецтвом. Вона є покровителькою Національної портретної галереї, Музею Вікторії та Альберта та Королівського фотографічного товариства.

Герцогиня Кембриджська та принц Чарльз / Getty Images

На зустріч герцогиня Кембриджська приїхала в сірій сукні з чорним коміром і поясом на талії від Catherine Walker, вона була в щільних чорних колготах, гостроносих туфлях, а в руках несла маленьку велюрову сумку на короткій ручці.

Герцогиня Кембриджська та герцогиня Корнуольська / Getty Images

Герцогиня Камілла та герцогиня Кетрін / Getty Images

Герцогиня Камілла одягла смарагдовий короткий жакет і спідницю, в поєднанні з кремовою шовковою сорочкою від Anna Valentine, і доповнила лук замшевими чоботями на підборах та сумкою в тон від Bvlgari. У обох герцогинь були елегантні зачіски, Кетрін доповнила образ сережками з сапфірами принцеси Діани та своєю заручальною каблучкою. На великому пальці правої руки ми помітили у Кейт пластир.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Вчора, нагадаємо, Кетрін стала новою покровителькою Футбольної ліги регбі та Союзу регбі, перейнявши цю роль у принца Гаррі. Як Кейт провела час на стадіоні Твікенхем, відвідавши його вчора, ми показували вам ось у цьому матеріалі.

Герцогиня Камілла, принц Чарльз та герцогиня Кетрін / Getty Images

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