Вийшла в світ з невісткою: 84-річна принцеса Беатрікс відвідала фестиваль

Колишня королева Нідерландів Беатрікс, яка нині носить титул принцеси, відвідала з молодшим сином та його дружиною захід.

Принцеса Беатрікс, принц Костянтин та принцеса Лаурентін взяли участь у відкритті Голландського танцювального фестивалю у театрі Амарі у Гаазі.

84-річна Беатрікс була одягнена у чорно-фіолетовий жакет зі стразами, чорну хустку-накидку зверху та штани теж чорного кольору. Вона була в балетках з бантами, в руках тримала маленьку сумку на ремінці-ланцюжку і зробила гарне укладання та макіяж.

Принцеса Беатрікс, принц Костянтин та принцеса Лаурентін / Getty Images

Її невістка принцеса Лаурентін була в чорній блузці і широких штанах, взута теж у чорні туфлі з гострими носами і зверху накинула золоту накидку. Образ принцеси доповнював золотий клатч та сережки-кільця у вухах. Макіяж та зачіска були лаконічними.

Принц Костянтин, чоловік Лаурентін і молодший брат короля Віллема-Олександра, був у синьому класичному костюмі у смужку, білій сорочці та синій краватці у цятку. Всі троє були без захисних масок на обличчях, хоча за ними йшов чоловік таки з маскою.

Принцеса Беатрікс, принц Костянтин та принцеса Лаурентін / Getty Images

Під час пандемії членів нідерландської королівської сім'ї рідко можна було побачити на публіці. Хіба що король Віллем-Олександр і королева Максима з'являлися там найчастіше. Але, сподіваємось, ситуація покращиться.

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