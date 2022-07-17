Вийшли у світ без батьків: принцеса Леонор із сестрою Софією відвідали спортивний захід

Це був перший міжнародний сольний захід сестер. Раніше вони з'являлися на публіці лише в Іспанії. Тепер сестри відвідали матч групи B жіночої Євро-Англії 2022 року між Данією та Іспанією на стадіоні Brentford Community Stadium у Брентфорді.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Спадкоємиця трону – принцеса Леонор була одягнена у чорний топ та рожеві штани з високою талією, а її молодша сестра Софія – у сукню-сорочку у дрібний квітковий принт. Швидше за все, з принцесами була охорона.

Нагадаємо, раніше ми показували вам вихід сестер у музей Далі у Фігерасі.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Читайте також: