Вийшли у світ без мами: діти княгині Шарлін побували на цирковому шоу

Сім'я була присутня на 46-му Міжнародному цирковому фестивалі. Разом із Альбером була його сестра принцеса Стефанія, а також її дочка Камілла Готліб.

Стефанія вже кілька днів відвідує захід. А ось князь Альбер ІІ приїхав цього року вперше. Його дружина княгиня Шарлін не супроводжувала чоловіка цього разу. Особлива увага була прикута до дітей Альбера.

Князь Альбер II з дітьми на цирковому шоу в Монако, а також з ними принцеса Стефанія та її дочка Камілла / Фото: Getty Images

9-річні принц Жак та принцеса Габріелла вже звикли до уваги публіки. Габріелла була одягнена у сіре пальто, вузькі чорні джинси та золоті балетки на голу ногу. Її брат був у чорному пальті, сірому джемпері, темних джинсах та у чорних кросівках на липучках.

Принцеса Габріелла та принц Жак / Фото: Getty Images

А ось їхня тітка принцеса Стефанія одягла цього дня пісочний жакет у поєднанні зі строкатою блузкою в принт слонів і чорними широкими штанями, а взута була в лаковані черевики. Це не перший її вихід на заході, буквально вчора ми розглядали образ Стефанії у білому штанному костюмі.

Принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

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