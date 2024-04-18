Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вийшли у світ разом: королева Летиція затьмарила яскравим образом королеву Максиму

Вийшли у світ разом: королева Летиція затьмарила яскравим образом королеву Максиму

Королева Максима та королева Летиція / Фото: Getty Images

Візит королівського подружжя Іспанії до Нідерландів триває.

Сьогодні королева Летиція разом із королевою Максимою відвідали організацію LAB6, яка займається питаннями психічного здоров'я дітей та молоді за допомогою культурних та спортивних заходів.

Королева Максима та королева Летиція / © Getty Images
Королева Максима та королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція з'явилася цього разу на публіці в помаранчевій сукні міді від Carolina Herrera, поєднуючи її з рожевим пальтом від цього ж бренду. Якщо взяти до уваги, що помаранчевий – офіційний колір нідерландської монархії, то Летиція бездоганно продумала свій образ. Доповнила його Її Величність туфлями з відкритою п'ятою від Magrit та сумкою до тону від Olivia Mareque, а також сережками з цитрину, діамантів та білого золота, макіяжем та лаконічним укладанням.

Королева Максима з'явилася на цьому заході в рожево-бузковому пальті від Claes Iversen і в обідку до тону від цього ж бренду, взула нюдові туфлі із замші, рукавички та мініатюрний клатч, а також сережки-краплі, браслети та каблучки. Біляве волосся Максими було розпущене, а макіяж на обличчі був у натуральних відтінках.

Королева Максима та королева Летиція / © Getty Images
Королева Максима та королева Летиція / Фото: Getty Images

Вчора ввечері, нагадаємо, королеви зі своїми чоловіками зустрілися на державному бенкеті. Була на ньому присутня і спадкова принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія.

Король Віллем-Олександр та королева Максима, король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images
Король Віллем-Олександр та королева Максима, король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація