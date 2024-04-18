Вийшли у світ разом: королева Летиція затьмарила яскравим образом королеву Максиму

Візит королівського подружжя Іспанії до Нідерландів триває.
Сьогодні королева Летиція разом із королевою Максимою відвідали організацію LAB6, яка займається питаннями психічного здоров'я дітей та молоді за допомогою культурних та спортивних заходів.
Королева Летиція з'явилася цього разу на публіці в помаранчевій сукні міді від Carolina Herrera, поєднуючи її з рожевим пальтом від цього ж бренду. Якщо взяти до уваги, що помаранчевий – офіційний колір нідерландської монархії, то Летиція бездоганно продумала свій образ. Доповнила його Її Величність туфлями з відкритою п'ятою від Magrit та сумкою до тону від Olivia Mareque, а також сережками з цитрину, діамантів та білого золота, макіяжем та лаконічним укладанням.
Королева Максима з'явилася на цьому заході в рожево-бузковому пальті від Claes Iversen і в обідку до тону від цього ж бренду, взула нюдові туфлі із замші, рукавички та мініатюрний клатч, а також сережки-краплі, браслети та каблучки. Біляве волосся Максими було розпущене, а макіяж на обличчі був у натуральних відтінках.
Вчора ввечері, нагадаємо, королеви зі своїми чоловіками зустрілися на державному бенкеті. Була на ньому присутня і спадкова принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія.
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