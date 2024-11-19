Вийшли у світ разом: принц Хусейн поділився в блогу милим фото зі своєю дружиною принцесою Раджвою

Принцеса Раджва супроводжувала свого чоловіка кронпринца Хусейна на відкритті першої чергової сесії парламенту XX скликання.

Це був перший офіційний вихід на публіку принцеси Раджви, яка 3 серпня вперше стала мамою та народила Хуссейну дочку.

Раніше ми вже показували вам образ, де принцеса приїхала на урочистий захід. Приїхала Раджва разом зі своїм свекром королем Абдаллою II і свекрухою королевою Ранією.

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Її чоловік кронпринц Хусейн поділився ще кількома знімками із заходу, на якому можна роздивитися нову зачіску Раджви збоку (вона обрізала чубчик).

Королева Ранія та принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

Раніше принц Хусейн показував нове фото 3-місячної дочки принцеси Іман, з якою нещодавно разом дивився футбольний матч.

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