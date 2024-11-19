Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вийшли у світ разом: принц Хусейн поділився в блогу милим фото зі своєю дружиною принцесою Раджвою

Вийшли у світ разом: принц Хусейн поділився в блогу милим фото зі своєю дружиною принцесою Раджвою

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Раджва супроводжувала свого чоловіка кронпринца Хусейна на відкритті першої чергової сесії парламенту XX скликання.

Це був перший офіційний вихід на публіку принцеси Раджви, яка 3 серпня вперше стала мамою та народила Хуссейну дочку.

Раніше ми вже показували вам образ, де принцеса приїхала на урочистий захід. Приїхала Раджва разом зі своїм свекром королем Абдаллою II і свекрухою королевою Ранією.

(гортайте фото праворуч)

Її чоловік кронпринц Хусейн поділився ще кількома знімками із заходу, на якому можна роздивитися нову зачіску Раджви збоку (вона обрізала чубчик).

Королева Ранія та принцеса Раджва / © Instagram королеви Ранії
Королева Ранія та принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

Раніше принц Хусейн показував нове фото 3-місячної дочки принцеси Іман, з якою нещодавно разом дивився футбольний матч.

Читайте також:

Тіна Кароль публічно пожартувала зі Світлани Лободи на своєму концерті в Брюсселі

Тіна Кароль публічно пожартувала зі Світлани Лободи на своєму концерті в Брюсселі

Повʼязані теми:

Наступна публікація