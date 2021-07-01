Вийшли в світ з доньками: королева Летиція і король Філіп VI в Барселоні

Іспанська королівська сім'я у повному складі відвідала публічний захід.
Королева Летиція, король Філіп і двоє їхніх доньок — принцеса Леонор і інфанта Софія зустрілися з лауреатами премії "Принцеса Жирона" в Palauet Albeniz в Барселоні.
48-річна королева цього дня одягла синю сукню з деніму з короткими рукавами, поясом на талії і доповнила вбрання замшевими човниками і сережками-висячками з синіми каменями. У неї було розпущене волосся. На обличчі - легкий макіяж, а на пальці - улюблена каблучка від бренду Karen Hallam.
Король Філіп VI мав теж чудовий вигляд в світлому піджаку в тонку смужку, блакитній сорочці і сірих штанях. Головна спадкоємиця королівської пари — принцеса Леонор — одягла синю сукню в дрібний квітковий принт і чорні балетки, а її молодша сестра інфанта Софія була в небесно-блакитній сукні тп бежевих балетках. Волосся Софі зібрала частково в високий пучок. Всі четверо були в захисних масках на обличчях.
Особлива увага на таких заходах тепер прикута до 15-річної принцеси Леонор. У травні дівчина пройшла обряд конфірмації. А в майбутньому саме вона стане новою королевою Іспанії.
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