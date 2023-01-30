Вийшли всією родиною: княгиня Шарлін із чоловіком Альбером II та дітьми з'явилися на балконі палацу

Княгиня Шарлін разом із дітьми Жаком і Габріеллою та чоловіком з'явилася на балконі палацу, де вітала публіку.

Це сталося після служби на честь свята святої Девоти – покровительки Монако. Шарлін ходила на службу одягнена у сірий подовжений блейзер, водолазку в тон та асиметричну спідницю міді у поєднанні з високими чоботами із сірого замшу на підборах. Шарлін була в шкіряних рукавичках, зі своїм класичним укладанням, легким мейкапом на обличчі та з діамантовими сережками-цвяшками у вухах.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

На службі разом із принцесою були присутні двоє її дітей – принц Жак та принцеса Габріелла. Син був у чорному пальті та білому светрі з високим коміром, а дочка – у зеленому пальті та чорній сукні в цятку.

На балконі вся родина з'явилася разом, хоча князь Альбер II був у масці, оскільки нещодавно у нього було виявлено коронавірусну інфекцію.

Княгиня Шарлін з чоловіком та дітьми на балконі палацу / Фото: Getty Images

Нагадаємо, напередодні Шарлін із двома дітьми-близнюками брала участь у традиційному спаленні рибацького човна. Тоді Шарлін з'явилася на публіці в довгому сірому пальті та широких сірих штанях зі стрілками, а взута була в гостроносе взуття на підборах.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

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