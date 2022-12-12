Вийшло кумедно: пес Патрон виконав популярний танець Венздей Адамс

Пес Патрон вирішив підтримати тренд у соцмережі на запальний танець Венздей Адамс із серіалу "Венздей" на Netflix під пісню Леді Гаги Bloody Mary.

"Поки живий тренд - тримайте вечірні танці", - підписав відео собака.

На відео Патрон, лежачи на спині, танцює, дриґаючи задніми лапками і соваючись підлогою. Хоч і схоже це на конвульсії, але вийшло дуже кумедно.

Своїми запальними танцями Патрон добряче повеселив підписників, які засипали його компліментами в коментарях:

"Крутіше оригіналу в 100 разів", "У тебе вийшло краще всіх, можна ставити крапку в перетанцьовках тренду", "Прекрасний танець", "Вогонь! Круто танцюєш!", "Патроша - танцівник диско!", "Це розрив", "Який же ти кумедний! Ти найкращий!", "Талановитий пес талановитий у всьому. І у роботі, і у відпочинку", "Вмієш ти настрій підняти, Патроне! Та й приклад надати. Тепер буду так своїх людей радувати", "Ось що значить весело проведений вільний час від праці. Танці дуже допомагають моральному відновленню!"

А ось оригінал танцю Венздей Адамс із серіалу.

Нагадаємо, собака-сапер на одному із заходів сфотографувався з Оленою Зеленською.

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