Вийшло незграбно: королева Мері та король Фредерік X намагалися продемонструвати теплий жест на публіці

Про те, що їхній шлюб тримається лише на спільних інтересах щодо данського престолу, говорять уже давно.

Король Фредерік X та королева Мері перебувають з державним візитом у Норвегії, вже другим від моменту їхнього сходження на трон у січні 2024 року після зречення матері Фредеріка – королеви Маргрете II.

Королева Мері та король Норвегії Гаральд V / Фото: Getty Images

Вчора ввечері пара відвідала урочистий бенкет, організований на честь їхнього візиту норвезькою королівською сім'єю, де Мері виблискувала в одній з улюблених тіар королеви Маргрете II.

А сьогодні подружжя разом зі спадковою парою – кронпринцем Гоконом та кронпринцесою Метте-Маріт відвідували станцію метро Stortinget дорогою на станцію Ульсруд в Осло.

Король Фредерік X та королева Мері з кронпринцем Хоконом та кронпринцесою Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Мері та Фредеріка зазнімкували фотографи, коли ті трималися за руки, чого вони не робили вже дуже давно. Щоправда це мало дещо незграбний вигляд.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Експерти в один голос твердять, що шлюб цієї пари вже давно не наповнений романтикою, але вони продовжують залишатися парою, оскільки обидвоє хочуть бути королем і королевою і планують виконувати цю роботу разом. Отже, демонстрація тактильності одне до одного на публіці лише доводить їхні наміри.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

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