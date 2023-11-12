Вийшло незручно: Меган Маркл оконфузилась з "Червоним маком" на грудях

Червоний мак є знаком поваги до Дня пам'яті, але це нічого не означає для Дня ветеранів у Сполучених Штатах.

Меган за старою звичкою одягла брошку у вигляді маку на жакет під час відкриття нового фітнесцентру Navy у Сан-Дієго, де побувала з принцом Гаррі минулого тижня. Як пише express, деякі ветерани були розлючені від вибору герцогинею аксесуара.

11 листопада традиційно відзначається як День пам'яті у Великій Британії та країнах Співдружності. На ознаменування цієї події носять червоний мак. Однак у Сполучених Штатах 11 листопада відзначається як День ветеранів – на честь збройних сил – і носити мак не обов'язково.

Однак американці часто носять маки на День пам'яті, який відзначають у травні. А оскільки герцогиня Сассекська вирішила носити мак у листопаді — на честь британського звичаю — а не у травні за американським звичаєм, деякі ветерани відчули себе ущемленими.

"Меган Маркл має вигляд ідіотки у маку Королівського британського легіону", — написав один із них у соцмережах.

"Хто сказав їй, що носити британський мак під час "шанування американських ветеранів" — це гарна ідея", - написав інший.

Меган та Гаррі на Дні пам'яті у Британії / Фото: Associated Press

Зазначимо, що члени британської королівської родини вчора відвідали концерт пам'яті в Королівському Альберт-холі в Лондоні.

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