Вийшло незручно: як Меган Маркл осоромилася в день своїх заручин з Гаррі

Сьогодні ми згадуємо заручини принца Гаррі та Меган Маркл – подія, яка змінила хід історії у британській королівській родині.

Офіційно принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про те, що заручені 27 листопада 2017 року, але освідчився принц своїй дівчині на початку жовтня. Оголосити про заручини одразу не могли, оскільки 20 листопада бабуся Гаррі – королева Єлизавета II та дідусь принц Філіп святкували того року 70-річчя від дня свого весілля. Тож парі довелося трохи зачекати.

Заручини Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, який образ обрала Меган Маркл для свого особливого дня. Вона була в білому пальті та смарагдовій сукні під ним. Не обійшлося і без конфузу.

У день оголошення про заручини на Меган були туфлі на підборах та зі шнурівками від її улюбленого бренду Aquazzura. Туфлі були не новими, Меган з'являлася в них на зніманнях фотосесії для журналу Vanity Fair. А ще вони були наче завеликими і брудними, особливо це було помітно на підборах.

Туфлі Меган Маркл / Фото: Getty Images

Мабуть, прогулянка Кенсінгтонськими садами вплинула на те, що згодом на взуття майбутньої герцогині звернули увагу і багато про це говорили.

Туфлі Меган Маркл у день заручин / Фото: Getty Images

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