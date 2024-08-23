Вийшло ніяково: діджея з Амстердама помилково заарештували через принцесу Катаріну-Амалію

Король Віллем-Олександр опинився в незручній ситуації, коли змушений був просити вибачення за расистський скандал, пов'язаний з безпекою його старшої дочки – спадкоємиці престолу принцеси Катаріни-Амалії.

Королівський дім Нідерландів перепросив після необґрунтованого арешту радіодіджея, який, сам того не знаючи, їхав тим самим маршрутом, що і кронпринцеса Катаріна-Амалія, і був заарештований бельгійською поліцією.

Радіодіджей NPO Blend Серджиніо Піке їхав орендованою машиною з друзями центром Антверпена, коли його несподівано заарештували, що змусило Серджиніо засумніватися в тому, що в справі має місце расова дискримінація.

Група друзів, самі того не знаючи, проїхалися тим самим маршрутом, що й принцеса Амалія, що викликало підозри у нідерландської служби безпеки, яка потім поінформувала бельгійську владу.

За даними NL Times, поліція під дулом пістолета вивела групу з машини і змусила їх стати на коліна на вулиці, схрестивши ноги та поклавши руки на голову. Потім на них одягли кайданки та відвезли до поліцейського фургона, де їх допитували приблизно годину.

У розмові з Daily Mail адвокат Серджиніо Віто Шукрула повідомив, що група отримала особисті вибачення від представника королівського дому, і, зокрема, від короля Віллема-Олександра.

Нагадаємо, влада Нідерландів останнім часом посилила заходи безпеки для захисту 20-річної майбутньої королеви Нідерландів, після того, як 2022 року їй було наказано повернутися до будинку батьків з Амстердамського університету через побоювання викрадення.

В інтерв'ю нідерландському виданню NOS Серджиніо розповів, що сумнівається, чи був його арешт пов'язаний із кольором шкіри. "Стільки всього проноситься в голові. Починаєш замислюватись, чи не було тут, можливо, расового профілювання. Це почуття, яке відчуває кожна кольорова людина, коли її помилково зупиняють. Нас могли б просто зупинити, потім вони могли б обшукати нашу машину, і ми закінчили б за дві хвилини, — каже чоловік. — А так вони залишали нас в невіданні щодо мети арешту, поки ми не прибули до поліцейської дільниці. Там з'ясувалося, що нідерландські служби безпеки попросили бельгійську поліцію заарештувати групу людей, які їхали тим самим маршрутом, що й принцеса".

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Після того, як Серджиніо був визнаний невинним, він заявив, що поліція сказала: "Ідіть і насолоджуйтесь Антверпеном, у вас є хороша історія, яку можна розповісти на Різдво".

У бесіді з Daily Mail адвокат Серджиніо повідомив, що, за словами представників королівського двору Нідерландів, інцидент став сумним наслідком необхідності захисту спадкової принцеси.

"Вчора нам зателефонувала особистий представник королівського дому. Вона сказала нам, що король Віллем-Олександр хоче, щоб ми знали, що нідерландський королівський дім розуміє, наскільки неприємним був цей досвід для мого клієнта та його друзів. Крім того, король хотів дати нам знати, що він висловлює співчуття від імені королівського дому, що королівський дім визнає, що він та його друзі стали жертвами, а секретна служба прорахувалася і побачила в моєму клієнтові та його друзях небезпеку для принцеси. Мій клієнт прийняв особисті вибачення від королівського дому, і ми не робитимемо подальших юридичних кроків", — сказав адвокат.

Нагадаємо, у квітні з'ясувалося, що Амалія була вимушена переїхати до Іспанії, рятуючись від погроз з боку організованих злочинних угруповань у Нідерландах, і провела там понад рік. 20-річна Амалія була змушена відмовитися від планів жити у студентському гуртожитку через побоювання з приводу безпеки лише через кілька тижнів після того, як у жовтні 2022 року вона почала вивчати політику, психологію, право та економіку в Амстердамському університеті. А пізніше королівське подружжя заявило, що їхня дочка була змушена повернутися до палацу, що ретельно охороняється, в Гаазі через погрози викрадення. У квітні нідерландська громадська телекомпанія NOS із посиланням на королівські джерела повідомила, що "принцеса Оранська" зрештою втекла з Гааги і більше року навчалася в Мадриді.

Принцеса Катаріна-Амалія з батьком королем Віллемом-Олександром / Фото: Getty Images

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