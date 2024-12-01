Вийшло ніяково: нідерландська королівська родина сконфузилась через свого собаку

Молодший член сім'ї змусив усіх трохи почервоніти.
29 листопада король Нідерландів Віллем-Александр та його родина – дружина королева Максима разом із доньками – принцесами Амалією, Алексією та Аріаною – взяли участь у традиційній фотосесії в Амстердамі.
Фотосет знімали в Бегінажі — одному із найстаріших закритих дворів Амстердама, зведеному у XIV столітті.
Під час фотосесії королева Максима була одягнена в стильне молочне пальто з колекції бренду Natan осінь-зима 2021. Принцеси вибрали інші бренди: Амалія одягла пальто від Massimo Dutti, Алексія — від Zara, а Аріана — від Alicia Audrey.
Також сфотографувався з ними ще один член сім'ї – собака Мамбо.
Проте малюк вирішив трохи зіпсувати фото, оскільки відбіг від своїх людей та підняв лапу на дерево. Ця ситуація дуже засоромила принцес і змусила всіх усміхатися.
Читайте також:
- У жовтому жакеті та синій спідниці: королева Максима в яскравій луку приїхала на обід із чоловіком
- Вибрала яскравий лук: королева Максима приїхала на церемонію у сукні, яку носила багато років тому
- Що означають імена нідерландських принцес: Амалія, Алексія та Аріана