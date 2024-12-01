Вийшло ніяково: нідерландська королівська родина сконфузилась через свого собаку

29 листопада король Нідерландів Віллем-Александр та його родина – дружина королева Максима разом із доньками – принцесами Амалією, Алексією та Аріаною – взяли участь у традиційній фотосесії в Амстердамі.

Фотосет знімали в Бегінажі — одному із найстаріших закритих дворів Амстердама, зведеному у XIV столітті.

Під час фотосесії королева Максима була одягнена в стильне молочне пальто з колекції бренду Natan осінь-зима 2021. Принцеси вибрали інші бренди: Амалія одягла пальто від Massimo Dutti, Алексія — від Zara, а Аріана — від Alicia Audrey.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Також сфотографувався з ними ще один член сім'ї – собака Мамбо.

Королева Максима та Мамбо / Фото: Getty Images

Проте малюк вирішив трохи зіпсувати фото, оскільки відбіг від своїх людей та підняв лапу на дерево. Ця ситуація дуже засоромила принцес і змусила всіх усміхатися.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Мамбо / Фото: Getty Images

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