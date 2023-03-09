Вийшло символічно: Олена Зеленська у синьому костюмі, Гіларрі Клінтон у жовтій блузці

Олена Зеленська взяла участь у панельній дискусії на тему жіночого лідерства, яка відбулася у межах міжнародного форуму Forbes 30/50 в Абу-Дабі.

Модераторкою заходу була колишня державна секретарка і експерша леді США Гілларі Клінтон.

Олена Зеленська і Гілларі Клінтон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена і Гілларі сфотографувалися разом. Світлина, яку перша леді України опублікувала в Instagram, вийшла символічною, адже їхні вбрання були у колір українського стягу. На Зеленській був синій штанний костюм, а на Клінтон – жовта блузка з воланом. Цікаво, вони домовилися так одягтися чи це співпадіння?

Олена Зеленська і Гілларі Клінтон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Зеленська доповнила свій образ стильним шовковим темно-коричневим шарфом із цікавим синьо-жовтим принтом із національними мотивами від українського бренду Gunia Project.

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