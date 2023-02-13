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Вийшов дубльований трейлер супергеройського екшену "Вартові Галактики 3" із Крісом Праттом у головній ролі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
715
Час на прочитання
1 хв
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Вийшов дубльований трейлер супергеройського екшену "Вартові Галактики 3" із Крісом Праттом у головній ролі

Кадри із фільму

"Вартові Галактики 3" є продовженням однойменних фільмів, які вийшли у 2014 і 2017 роках.

У Мережі з'явився дубльований трейлер супергеройського екшену від Marvel Studios – "Вартові Галактики 3". Режисером картини виступив Джеймс Ганн (дилогія "Вартові Галактики").

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На екранах ми побачимо улюблених героїв науково-фантастичного бойовика: Кріса Пратта, Зої Салдану, Бредлі Купера, Карен Ґіллана, Дейва Батіста, Вілла Поултера, Пома Клементьєва, Шонна Ґанна та інших.

Кадри із фільму / ©
Кадри із фільму
Кадри із фільму / ©
Кадри із фільму
Кадри із фільму / ©
Кадри із фільму

В українських кінотеатрах стрічка з'явиться 4 травня.

Про фільм:

Герої-невдахи пристосовуються до буденності на космічній станції Ніденія. Однак незабаром їхні життя перевертаються з ніг на голову через відгомін буремного минулого Ракети. Пітер Квілл, все ще оговтуючись від втрати Ґамори, має знову об’єднати команду, щоб захистити всесвіт та одного з них. Якщо ця місія провалиться, це може стати кінцем Вартових, якими ми їх знаємо.

Кадри із фільму / ©
Кадри із фільму
Кадри із фільму / ©
Кадри із фільму
Кадри із фільму / ©
Кадри із фільму

Нагадаємо, кінокомпанія Universal Pictures оприлюднила офіційний трейлер саги "Форсаж Х".

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Дата публікації
Перегляди
715
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