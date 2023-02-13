Вийшов дубльований трейлер супергеройського екшену "Вартові Галактики 3" із Крісом Праттом у головній ролі

"Вартові Галактики 3" є продовженням однойменних фільмів, які вийшли у 2014 і 2017 роках.

У Мережі з'явився дубльований трейлер супергеройського екшену від Marvel Studios – "Вартові Галактики 3". Режисером картини виступив Джеймс Ганн (дилогія "Вартові Галактики").

На екранах ми побачимо улюблених героїв науково-фантастичного бойовика: Кріса Пратта, Зої Салдану, Бредлі Купера, Карен Ґіллана, Дейва Батіста, Вілла Поултера, Пома Клементьєва, Шонна Ґанна та інших.

Кадри із фільму

Кадри із фільму

Кадри із фільму

В українських кінотеатрах стрічка з'явиться 4 травня.

Про фільм:

Герої-невдахи пристосовуються до буденності на космічній станції Ніденія. Однак незабаром їхні життя перевертаються з ніг на голову через відгомін буремного минулого Ракети. Пітер Квілл, все ще оговтуючись від втрати Ґамори, має знову об’єднати команду, щоб захистити всесвіт та одного з них. Якщо ця місія провалиться, це може стати кінцем Вартових, якими ми їх знаємо.

Кадри із фільму

Кадри із фільму

Кадри із фільму

Нагадаємо, кінокомпанія Universal Pictures оприлюднила офіційний трейлер саги "Форсаж Х".

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