Вийшов дубльований трейлер супергеройського фільму з Двейном Джонсоном у головній ролі

Вийшов дубльований трейлер супергеройського фільму з Двейном Джонсоном у головній ролі

Американський екшн заснований на одноіменному коміксі видавництва DC Comics.

У Мережі з'явився дубльований трейлер супергеройського фільму "Чорний Адам" із Двейном Джонсоном у головній ролі.

Режисером екшену виступив Жауме Колєт-Серра ("Круїз у Джунглях", "Мілина").

У фільмі також зіграли Елдіс Годж ("Людина-невидимка"), Ной Сентінео ("Ангели Чарлі"), Сара Шагі ("Година пік 3"), Пірс Броснан (франшиза "007") та інші.

Про фільм:

Минуло майже 5 тисяч років відтоді, як стародавні боги зробили Чорного Адама (Двейн Джонсон) всемогутнім. Його одразу ж запроторили до в’язниці. Проте Адам звільниться зі своєї земної гробниці і покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя.

Прем'єра стрічки в Україні запланована на жовтень цього року.

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