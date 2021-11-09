Вийшов із поїзда: принц Чарльз прибув на зустріч в елегантному костюмі

Цього тижня принц Чарльз відсвяткує 73-річчя, але сконцентрований майбутній король не на відпочинку, а на роботі.

Сьогодні, 9 листопада, принц Уельський прибув на зустріч із представниками Північно-Східної залізниці Лондона та благодійної організації "Зміна життя" на Центральному вокзалі Ньюкасла в Ньюкасл-апон-Тайн.

Принц Чарльз / Getty Images

Принц Чарльз мав стильний вигляд у світло-сірому костюмі, світлій сорочці та краватці у принт тварин, здається, там намальовані коні. З верхньої кишені у Чарльза виднілася хустка, також на зап'ясті був золотий годинник, а на мізинці перстень, який він не знімає.

Принц Чарльз / Getty Images

Герцогиня Корнуольська принца Чарльза на цьому заході не супроводжувала. До речі, вже наступного вівторка, 16 листопада, Камілла і Чарльз збираються в королівський тур Йорданією та Єгиптом.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

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