Вийшов міжнародний трейлер фільму "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча

Вийшов міжнародний трейлер нового фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург".

Стрічка розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з'являється батько, який вже давно зник. Головні ролі у картині виконали учасники репгурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

Світова прем’єра фільму Антоніо Лукіча відбудеться на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі в конкурсі "Горизонти". Стрічка також відібрана до участі у програмі "Сучасне світове кіно" Міжнародного кінофестивалю у Торонто.

Дистриб’ютором фільму "Люксембург, Люксембург" в Україні стала компанія "Кіноманія".

Стрічка створена за підтримки Держкіно України. У травні 2022 року "Люксембург, Люксембург" став одним з п'яти переможців програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів “proMOTION”, започаткованої Українським інститутом.

Нагадаємо, "Люксембург, Люксембург" - це другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча. Попередня стрічка режисера, комедія стала лауреатом Національної кінопремії "Золота Дзиґа", Національної премії кінокритиків "Кіноколо", а також отримала спеціальний приз журі Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

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