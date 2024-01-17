Вийшов на пробіжку в шортах: принца Гаррі заскочили папараці в Санта-Барбарі

Принц Гаррі намагався сховатися в Монтесіто від папараці, але вони наздогнали його і там.

Герцога Сассекського зазнімкували під час ранкової пробіжки в Санта-Барбарі, він був одягнений у чорну куртку та короткі шорти. Знімками поділилася газета Daily Mail.

Це перша поява принца Гаррі на публіці після того, як пресу сколихнула новина про те, що його покійна бабуся королева Єлизавета II була не в захваті від того, що Гаррі та Меган дали своїй доньці ім'я Лілібет.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що герцог Сассекський телефонував бабусі невдовзі після того, як народилася його донька в червні 2021 року, і повідомив їй, що вони з Меган хотіли б назвати малечу на її честь. У новій книжці Роберта Гардмана стверджується, що Єлизавета II не була в захваті від цієї ідеї, та коли Гаррі їй зателефонував, вона не почувалася у змозі сказати "ні".

Нагадаємо, зараз принц Гаррі готується до 21-ї щорічної церемонії вручення премії "Живі легенди авіації" в Каліфорнії. Принц був включений до Зали слави живих легенд авіації.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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