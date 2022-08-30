Вийшов офіційний трейлер українського фільму про війну на Донбасі - "Клондайк"

Призер Санденсу і Берлінале вийде на екрани українських кінотеатрів цієї осені. Стрічка розповідає про події війни на Донбасі та подружжя, яке чекає на народження дитини, мешкаючи поблизу місця збиття літака рейсу MH17.

3 листопада 2022 року в український кінопрокат вийде стрічка "Клондайк" режисерки і сценаристки Марини Ер Горбач спільного виробництва України й Туреччини.

Творці картини презентували офіційний український трейлер.

Події фільму розгортаються у липні 2014 року на Донбасі. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак.

Кадри з фільму "Клондайк"

Це четверта повнометражна робота Марини Ер Горбач ("Омар і ми, "Люби мене", "Гарчання чорних псів"), яка також є авторкою сценарію.

Головну роль виконала Оксана Черкашина ("Погані дороги"), акторка театру і кіно, володарка Премії кінокритиків "Кіноколо". Доповнили каст Сергій Шадрін ("Чорний ворон") і Олег Щербина ("Черкаси", "І будуть люди").

Світова прем’єра стрічки відбулася на Санденсі — найбільшому фестивалі незалежного кіно в США, де вона здобула Приз за Найкращу режисуру. Відзнака й участь стали для України історичними: "Клондайк" — це перша українська ігрова картина в програмі міжнародного конкурсу фестивалю.

Кадри з фільму "Клондайк"

Стрічка також була представлена на Берлінському міжнародному кінофестивалі в програмі Panorama, яка фокусується на найбільш актуальному міжнародному кіно. Фільм удостоїли двох нагород: Екуменічного журі та Глядацьких симпатій.

У світі картину сприйняли тепло як кінокритики, так і глядачі: її рейтинг на платформі IMDb становить 7,3, а на сайті Rotten Tomatoes — 95% зі здебільшого схвальними відгуками міжнародної преси (Variety, Screen International, RogerEbert.com, Cineuropa). Видання Vox внесло "Клондайк" у топ фільмів, які цьогоріч стануть найбільш обговорюваними.

Українські продюсери: Марина Ер Горбач, Святослав Булаковський (Kedr Film). Турецький продюсер — Мехмет Баґадир Ер (Protim V.P.). Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Український дистриб’ютор — кінокомпанія "Артхаус Трафік".

Українські глядачі зможуть подивитися фільм "Клондайк" у кінотеатрах з 3 листопада 2022 року.

Нагадаємо, вийшов міжнародний трейлер нового фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург".

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