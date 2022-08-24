Вийшов перший подкаст Меган: герцогиня Сассекська поговорила з Сереною Вільямс

Довгоочікувана серія подкастів Меган Маркл "Архетипи" нарешті з'явилася на платформі Spotify.
Перший випуск подкасту герцогині Сассекської вийшов 23 серпня. У ньому герцогиня досліджує жіночі стереотипи. До Меган приєдналася зірка тенісу та її близька подруга Серена Вільямс. Серена також розповіла про негативний досвід, з яким зіткнулася через свої амбіції.
Подруги обговорили подвійні стандарти, з якими стикаються жінки, коли їх називають амбітними. А також кожна з жінок поділилася своїми особистими історіями про труднощі, які вони відчували, коли стали матерями, пише express.
Під час першого епізоду герцогиня Меган розповідає, як її затаврували "амбітною", коли вона почала зустрічатися з британським принцом Гаррі.
"Отже, оскільки я відчула негатив, що стоїть за цим, мені справді важко позбутися цього. Я не можу розглянути це і в мільйонах жінок і дівчаток, які регулярно роблять себе менше, набагато менше", - каже Меган.
Меган також розповідає історію про те, як її син Арчі дивом уникнув пожежі у своїй спальні, де він спав, коли Гаррі та Меган були у турі Південною Африкою, коли ще працювали членами королівської родини.
Тодішня няня Арчі взяла чотиримісячного малюка з собою донизу, коли пішла під'їсти, і поки їх не було, у дитячій спалахнув обігрівач.
Меган каже, що їй сказали про це після того, як вони з Гаррі завершили королівський тур.
"Ми повернулися. І, звичайно ж, як мати, ви кажете: "Боже мій, що?" Всі в сльозах, всі вражені. І що нам робити? Вийти і зробити ще один офіційний захід? Жодного сенсу", – розповідає герцогиня.
А Серена Вільямс розповіла, що Гаррі допоміг їй ухвалити рішення піти з тенісу, оскільки вона провела годину, обговорюючи це питання з онуком королеви.
"Я думаю, ти знаєш, я думаю, що ми обидві або ми троє дійсно знаємо, що іноді правильне рішення — не найпростіше рішення", — додає герцогиня.
Вже відомо, що в другому епізоді, який вийде наступного тижня, як гостя візьме участь співачка Мерая Кері. Подкаст Archetypes Меган Маркл був анонсований ще у березні 2022 року.
Читайте також: