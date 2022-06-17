Вийшов тизер-трейлер продовження культового фентезі "Аватар" із Зої Салданою і Кейт Вінслет у головних ролях

Фільм "Аватар: Шлях води" - це продовження історії про жителів планети Пандора, на яку люди прибули за корисними копалинами.

Вийшов офіційний український тизер-трейлер фільму "Аватар: Шлях води" режисера Джеймса Кемерона.

У фентезійному екшені знялися Сем Вортінґтон, Зої Салдана, Кейт Вінслет, Сіґурні Вівер, Джемейн Клемент, Мішель Єо, Джованні Рібізі, Оона Чаплін, Кліфф Кертіс, Стівен Ленґ та інші.

Композитором стрічки виступив Саймон Франґлен.

Прем'єра фентезі запланована на грудень 2022 року.

Про фільм

Історія фентезі "Аватар: Шлях води" розгортається більше ніж через 10 років після подій першого фільму (ветеран морської піхоти Джейк Саллі закохався в принцесу Нейтірі, став аватаром і назавжди оселився на планеті Пандора).

Стрічка розповідає про сім’ю Саллі (Джейка, Нейтірі та їхніх дітей), проблеми, які їх переслідують, шлях, який вони долають, щоб захистити одне одного від небезпек, битви, які вони ведуть, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають разом.

Нагадаємо, перша частина фентезі "Аватар" вийшла у 2009 році. Стрічка понад 10 років залишалася найкасовішим фільмом в історії (до прем’єри блокбастера "Месники"). "Аватар" зібрав 2,7 млрд доларів у світовому прокаті, залишивши позаду культовий "Титанік".

"Аватар" отримав три "Оскари", два "Золоті глобуси", переміг у двох номінаціях премії BAFTA, а також був відзначений американськими преміями Сатурн і Teen Choice Awards.

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