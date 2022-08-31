Вийшов трейлер чорної комедії із Анею Тейлор-Джой у головній ролі

Вийшов дубльований трейлер фільму "Меню", у якому головні ролі зіграли Аня Тейлор-Джой, Рейф Файнз і Ніколас Голт.

Трилер "Меню" оповідає історію молодої пари (Аня Тейлор-Джой і Ніколас Голт). Разом із групою незнайомців їх запрошують відвідати унікальне місце – ресторан на віддаленому острові Тихого океану. Відомий і дещо схиблений на кухні шеф-кухар (Рейф Файнз) приготував розкішне дегустаційне меню. А також декілька сюрпризів, які всіх шокують.

На українські екрани фільм вийде 17 листопада 2022 року.

Нагадаємо, представили український тизер-трейлер супергеройського екшна "Чорна Пантера: Ваканда назавжди".

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