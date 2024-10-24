Вийшов у світ із позашлюбною дочкою: князь Альбер II і Жасмін Грімальді сяяли на церемонії

Князь Монако Альбер II з'явився у світському суспільстві зі своєю позашлюбною дочкою Жасмін Грімальді.
Батько та дочка були присутні на церемонії вручення премії принцеси Грейс у готелі Pierre у Нью-Йорку.
Князь одягнув класичний чорний смокінг у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою-метеликом, а 32-річна Жасмін, його дочка від колишньої пасії князя Тамари Ротоло, офіціантки, з якою він познайомився в Монако на початку 1990-х років, мала гламурний вигляд у сукні без бретельок, з пишною спідницею та декором у вигляді квітки на грудях. Жасмин зібрала волосся в зачіску, одягла сережки-висячки з камінням і зробила виразний вечірній макіяж.
Оскільки Жасмін народилася поза шлюбом, вона не претендує на престол Монако, але при цьому має добрі стосунки з 66-річним батьком.
Княгиня Шарлін, дружина князя, не супроводжувала його на цій церемонії і залишилася вдома з двома його молодшими дітьми.
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