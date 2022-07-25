Вийшов український тизер-трейлер супергеройського екшна "Чорна Пантера: Ваканда назавжди"

Фільм виходить на широкі екрани 10 листопада цього року.

Вийшов офіційний український тизер-трейлер супергеройського екшна "Чорна Пантера: Ваканда назавжди" від Marvel Studios. Режисером фільму виступив Райан Куґлер (саме він зняв першу "Чорну пантеру"), а композитором - Людвиг Йоранссон.

В картині зіграли: Анджела Бассетт ("Месники: Завершення"), Мартін Фрімен (серіал "Шерлок"), Летиція Райт ("Смерть на Нілі"), Данай Ґуріра ("Месники: Війна нескінченності"), Вінстон Д'юк ("Чорна пантера"), Теноч Верта, Деніел Калуя, Люпіта Ніонго та інші.

"Чорна Пантера: Ваканда назавжди" оповідає історію королеви Рамонди (Анджела Бассетт), Шурі (Летиція Райт), М'Баку (Вінстон Дюк), Окоє (Данай Ґуріра) і загону Дора Міладже (зокрема Флоренс Касумба). Після смерті Т’Чалли вони борються, щоб захистити свою націю від втручання наддержав. Та поки жителі Ваканди прагнуть розпочати життя з чистого аркуша, герої мусять об’єднатися і прокласти новий шлях для королівства. В цьому їм допоможуть бойовий пес Накія (Люпіта Ніонго) та Еверетт Росс (Мартін Фрімен).

Фільм виходить на широкі екрани 10 листопада цього року.

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