Вийти заміж за принца: стало відомо, що Камілла порадила Кейт Міддлтон задовго до весілля

Дружина Чарльза поділилася лайфгаком з Кейт про те, як "триматися за принца" у перші дні її стосунків із Вільямом.

Кейт і Вільям одружені понад 12 років. Але на самому початку їхніх стосунків Кетрін була не така впевнена в собі, як зараз, тому прислухалася до порад своїх майбутніх королівських родичів.

Королівський письменник Роберт Лейсі у своїй книжці "Битва братів" розповів, що саме Камілла розповіла Кейт, що їй потрібно зробити, щоб її шлюб вдався, пише express.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

"Камілла розповіла Кейт секрет, як триматися за принца: підганяти свій розклад — ну, насправді, все своє життя — під його".

Однак, Міддлтон не змогла скористатися цією порадою, оскільки принц Вільям після закінчення Сент-Ендрюського університету був залучений до своїх королівських обов'язків, а Кейт залишилася осторонь, адже вона ще не була членом сім'ї.

Кейт та Вільям в університеті Сент-Ендрюс / Фото: Associated Press

Принц Вільям, треба сказати, не особливо поспішав із освідченням і все-таки зробив це майже через десять років стосунків. Згодом він говорив, що таким чином давав можливість Кейт зробити крок назад і передумати, адже життя в королівській родині тільки на перший погляд може здаватися дуже безхмарним.

Кейт і Вільям у день свого весілля, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

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