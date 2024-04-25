Візит принца Гаррі до Лондона виявився під питанням: що пішло не так

На початку травня герцог Сассекський повинен бути на службі в соборі Святого Павла на честь 10-ї річниці "Ігор нескорених".

Оскільки Гаррі програв суд у справі щодо надання йому в Британії поліцейської охорони, він замислився, чи зможе відвідати батьківщину і привезти з собою сім'ю.

Як пишуть ЗМІ, зараз Гаррі розглядає можливість участі відеозв'язком або за допомогою заздалегідь записаного повідомлення, пише express.co.uk. Герцог Сассекський, який заснував "Ігри нескорених", щоб допомогти реабілітації поранених ветеранів за допомогою міжнародних спортивних заходів, зараз зайнятий дискусіями про те, чи буде він особисто присутній на заході 8 травня у соборі Святого Павла чи ні.

"Щоразу, коли Гаррі їде до Великої Британії, його поїздки завжди залежать від того, наскільки він у безпеці", — зазначає джерело. "Перш ніж ухвалити рішення про відвідини ювілейного заходу, його команда безпеки має бути впевнена, що собор Святого Павла адекватно охороняється столичною поліцією і що його власні потреби у безпеці задовольняються, поки він перебуває в Лондоні", — коментує джерело.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Від того часу, як Гаррі та його родина залишили посаду членів королівської сім'ї, які працюють на корону, та влаштувалися у Сполучених Штатах, позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що їхня безпека, коли вони перебувають у Великій Британії, повинна забезпечуватися за рахунок власних коштів, за винятком офіційних королівських заходів чи супроводу королівської сім'ї.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі хоче проводити більше часу у Великій Британії зі своєю сім'єю, але він не зможе цього зробити, поки його безпека під питанням.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Ми також розповідали, чому герцогиня Меган не хоче їхати до Лондона.

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