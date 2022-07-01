Візит Зеленського до королеви Єлизавети II під знаком питання, але до Києва може приїхати принц Вільям

Візит Зеленського до королеви Єлизавети II під знаком питання, але до Києва може приїхати принц Вільям

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче запросити президента України Володимира Зеленського на зустріч із королевою Єлизаветою ІІ.

Минулого тижня про це повідомило видання The Sunday Times. Однак, у Букінгемському палаці вважають, що президент Зеленський не зможе чи не захоче залишати столицю України, поки триватиме повномасштабне вторгнення Росії.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Видання Daily Mail припускає, що може відбутися альтернативна зустріч у Києві. Коли Володимир Зеленський та його дружина Олена відвідали Лондон 2020 року, вони зустрічалися з принцем Вільямом та герцогинею Кембриджською у Букінгемському палаці. Таким чином, доречно було б бачити принца Вільяма з візитом в українській столиці, пише видання.

Нагадаємо, герцог та герцогиня Кембриджські були першими членами британської королівської родини, які публічно підтримали Україну після російського вторгнення, заява пари була випущена 26 лютого 2022 року.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям, Володимир Зеленський та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

"У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді і, щоб дізнатися про їхні сподівання та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми підтримуємо президента і весь народ України, які мужньо борються за це майбутнє W&C", — йдеться у повідомленні королівської пари.

Президент Зеленський відповів принцу Вільяму та герцогині Кетрін у своєму твітері та подякував за підтримку:

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

"Олена і я вдячні герцогу та герцогині Кембриджським @RoyalFamily, що в цей критичний час, коли Україна мужньо протистоїть вторгненню Росії, вони підтримують нашу країну і підтримують наших хоробрих громадян. Добро переможе".

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