Визначилися: Кейт та Вільям назвали школу, в якій навчатимуться їхні троє дітей

Герцог і герцогиня Кембриджські підтвердили, що переїжджають із Лондона і назвали школу, в якій уже з вересня навчатимуться їхні діти – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.
Сьогодні, 22 серпня, Кембриджські оголосили про те, що дев'ятирічний принц Джордж, семирічна принцеса Шарлотта і чотирирічний Луї навчатимуться в Lambrook School, одній із провідних незалежних підготовчих шкіл Великої Британії, що розташована у Беркширі.
"Їхні Королівські Високості надзвичайно вдячні школі Томаса Баттерсі, де Джордж і Шарлотта успішно розпочали свою освіту 2017-го і 2019-го років відповідно, і раді, що знайшли школу для всіх трьох своїх дітей, яка поділяє схожі ідеали та цінності", — заявило королівське подружжя у повідомленні Кенсінгтонського палацу.
Джонатан Перрі, директор Lambrook School, додав: "Ми раді, що принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї приєднаються до нас у вересні цього року, і з нетерпінням чекаємо на можливість вітати сім'ю, а також усіх наших нових учнів у нашій шкільній спільноті". Водночас, деякі батьки учнів цієї школи стурбовані тим, що тепер до цього навчального закладу буде надто багато уваги.
Раніше ми розповідали, скільки коштуватиме навчання Джорджа, Шарлотти та Луї в новій школі. А також нагадували про те, що Кейт та Вільям вирішили відмовитися від послуг цілодобової допомоги няні у зв'язку з переїздом.
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