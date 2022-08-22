Визначилися: Кейт та Вільям назвали школу, в якій навчатимуться їхні троє дітей

Герцог і герцогиня Кембриджські підтвердили, що переїжджають із Лондона і назвали школу, в якій уже з вересня навчатимуться їхні діти – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Сьогодні, 22 серпня, Кембриджські оголосили про те, що дев'ятирічний принц Джордж, семирічна принцеса Шарлотта і чотирирічний Луї навчатимуться в Lambrook School, одній із провідних незалежних підготовчих шкіл Великої Британії, що розташована у Беркширі.

Кейт та Вільям з дочкою Шарлоттою / Фото: Getty Images

"Їхні Королівські Високості надзвичайно вдячні школі Томаса Баттерсі, де Джордж і Шарлотта успішно розпочали свою освіту 2017-го і 2019-го років відповідно, і раді, що знайшли школу для всіх трьох своїх дітей, яка поділяє схожі ідеали та цінності", — заявило королівське подружжя у повідомленні Кенсінгтонського палацу.

Джонатан Перрі, директор Lambrook School, додав: "Ми раді, що принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї приєднаються до нас у вересні цього року, і з нетерпінням чекаємо на можливість вітати сім'ю, а також усіх наших нових учнів у нашій шкільній спільноті". Водночас, деякі батьки учнів цієї школи стурбовані тим, що тепер до цього навчального закладу буде надто багато уваги.

Кейт і Вільям із сином Джорджем на Вімблдоні / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, скільки коштуватиме навчання Джорджа, Шарлотти та Луї в новій школі. А також нагадували про те, що Кейт та Вільям вирішили відмовитися від послуг цілодобової допомоги няні у зв'язку з переїздом.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

Читайте також: