Визначилися: стало відомо, чи поїде Меган з принцом Гаррі до Лондона

8 травня герцог Сассекський відвідає службу в соборі Святого Павла на честь десятої річниці від дня заснування "Ігор нескорених". На жаль, ні його дружина Меган Маркл, ні будь-хто з членів його родини не приєднається до Гаррі на цьому заході у Великій Британії.

Як повідомляє Daily Mail, ні офіс Сассекських, ні Букінгемський палац не підтвердили жодних планів зустрічі Гаррі ні з його братом принцом Вільямом та невісткою принцесою Кейт, ні з його батьком королем Чарльзом.

Передбачається, що принц Гаррі зупиниться в готелі під час свого перебування у Великій Британії, як і під час своїх попередніх недавніх візитів, а через кілька днів після цього вирушить до Нігерії вже разом із Меган.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, востаннє герцог Сассекський прилітав до Лондона у лютому, щоб побачитися з батьком королем Чарльзом, який саме оголосив, що у нього діагностували рак. До речі, у вихідні Букінгемський палац оголосив, що король Чарльз вже повертається до виконання своїх королівських обов'язків.

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