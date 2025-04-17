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Візит принца Гаррі до України розлютив його брата Вільяма: що сталося
Нещодавно принц Гаррі здійснив несподіваний та не анонсований заздалегідь візит до України. Кажуть, це дуже вплинуло на його старшого брата принца Вільяма, з яким вони в поганих стосунках уже кілька років.
Кажуть, візит молодшого брата до України викликав у старшого гнів на чиновників палацу, які відмовили йому в аналогічній поїздці.
Минулого четверга, нагадаємо, герцог Сассекський зустрівся з десятками поранених солдатів в українському Львові. Його поїздка трималася в таємниці з міркувань безпеки, а фото та відео були опубліковані організацією Superhumans Center через день після візиту.
Також принца Гаррі в Британії знову звинуватили в лицемірстві, оскільки за кілька днів до візиту в Україну він був у Лондоні, де відвідав два засідання у Високому суді, де намагався повернути поліцейську охорону, пише Daily Mail. Людей обурило, що принц заявляє, що в Британії його сім’я не може почуватися безпечно без поліцейських охоронців, у той час, як він вирушив до України, де йде війна, так само без такої охорони.
Втім, хочеться нагадати, що Гаррі хоче охорону насамперед не для себе, а для безпеки своєї сім’ї та турбують його в Лондоні папараці. В Україні ж за герцогом навряд чи бігали натовпи фотографів та й візит його відбувався конфіденційно.
Також повідомляється, що проблеми безпеки завадили принцу Вільяму здійснити свій власний візит до України.
Минулого місяця Вільям відвідав сусідню до України Естонію, де зустрівся і з українськими переселенцями, там йому вручили один особливий подарунок.