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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Візит принца Гаррі до України розлютив його брата Вільяма: що сталося

Нещодавно принц Гаррі здійснив несподіваний та не анонсований заздалегідь візит до України. Кажуть, це дуже вплинуло на його старшого брата принца Вільяма, з яким вони в поганих стосунках уже кілька років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принци Вільям і Гаррі

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Кажуть, візит молодшого брата до України викликав у старшого гнів на чиновників палацу, які відмовили йому в аналогічній поїздці.

Минулого четверга, нагадаємо, герцог Сассекський зустрівся з десятками поранених солдатів в українському Львові. Його поїздка трималася в таємниці з міркувань безпеки, а фото та відео були опубліковані організацією Superhumans Center через день після візиту.

Принц Гаррі та Ольга Руднєва у Львові

Принц Гаррі та Ольга Руднєва у Львові

Також принца Гаррі в Британії знову звинуватили в лицемірстві, оскільки за кілька днів до візиту в Україну він був у Лондоні, де відвідав два засідання у Високому суді, де намагався повернути поліцейську охорону, пише Daily Mail. Людей обурило, що принц заявляє, що в Британії його сім’я не може почуватися безпечно без поліцейських охоронців, у той час, як він вирушив до України, де йде війна, так само без такої охорони.

Втім, хочеться нагадати, що Гаррі хоче охорону насамперед не для себе, а для безпеки своєї сім’ї та турбують його в Лондоні папараці. В Україні ж за герцогом навряд чи бігали натовпи фотографів та й візит його відбувався конфіденційно.

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Також повідомляється, що проблеми безпеки завадили принцу Вільяму здійснити свій власний візит до України.

Минулого місяця Вільям відвідав сусідню до України Естонію, де зустрівся і з українськими переселенцями, там йому вручили один особливий подарунок.

Принц Вільям в Естонії / © Associated Press

Принц Вільям в Естонії / © Associated Press

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