Вклала багато символів: принцеса Марта-Луїза показала нову монограму на честь свого весілля з шаманом

52-річна жінка пояснила, що цей дизайн не є офіційною монограмою, оскільки вона більше не представляє королівську родину на офіційних заходах. Єдина дочка короля Гаральда V та королеви Соні відмовилася від королівських обов'язків 2022 року і не використовує свого титулу принцеси, хоча й зберігає його.

"На честь нашого минулого спільного життя в Єгипті монограма включає наступні ієрогліфи і єгипетські символи:

М для Марти: Значення ієрогліфа: Мудра сова, хранителька душ, які подорожують між світами. Сова уособлює захисника, що веде людину через перехід від земного існування до духовного світу.

D означає Дурек, де ієрогліф проявляється у вигляді руки — символу дій, що здійснюються з витонченістю, відкриття дверей та танцю по життю.

Око Гора, що символізує зцілення та знання. Символ захисту від зла. У єгипетських текстах говориться, що праве око Гора було сонцем, а ліве око – місяцем. Представляє чоловічу та жіночу енергії. Початок та кінець. Схід сонця вдень і висхідна зірка вночі.

Коні: Коні були центральною твариною протягом усього нашого життя. Шануємо їхню чутливість, їхню силу та їхню величну міць.

Серце: Символізує безумовне кохання, яке тече між нами.

Сова: Мудрість, здатність бачити крізь пітьму

Знак нескінченності: Символізує наш вічний зв'язок

Алмаз: Представляє портал між фізичним та метафізичним світами".

Принцеса Марта-Луїза та Дурек разом уже п'ять років. Королівська особа розповіла про свої стосунки з духовним наставником з Лос-Анджелеса у зворушливому посту в Instagram у травні 2019 року, а в червні 2022 року пара оголосила про заручини. У вересні 2023 року Марта-Луїза оголосила, що вони планують одружитися в серпні 2024 року в історичному готелі Hotell Union у Гейрангері, Норвегія.

Марта Луїза та шаман / Фото: Getty Images

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