Vlad Darwin презентував патріотичну пісню і оголосив про збирання коштів на бронежилети для захисників

Vlad Darwin презентував патріотичну пісню і оголосив про збирання коштів на бронежилети для захисників

Артист присвятив композицію всім українцям, які борються з російським ворогом.

Vlad Darwin презентував патріотичну пісню "З Україною разом" і представив лірик-відео на неї, до якого увійшли кадри хроніки подій в Україні, історичних перемог і досягнень та кадри роботи волонтерів.

Артист також об’єднався з волонтерською організацією Ukraine Alive 2022, щоб допомогти зібрати кошти на 1000 бронежилетів для захисників України. Зробити внесок на бронежилети можна тут.

Vlad Darwin з волонтерами

"Цією піснею я хочу допомогти волонтерам Ukraine Alive 2022 зібрати кошти на 1000 бронежилетів для українських воїнів. Якщо вам сподобається пісня, будь ласка, зробіть свій внесок на будь-яку комфортну для вас суму, навіть найменшу", - сказав Влад.

Нагадаємо, автори популярного хіта "Доброго вечора, ми з України" - ProBass & Hardi - випустили новий трек "Настане день – закінчиться війна".

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