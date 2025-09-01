Влаштувала вечірку у винограднику: позашлюбна дочка князя Монако розійшлася з бойфрендом

Жасмін Гримальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Дівчина дев’ять років перебувала у стосунках із музикантом Яном Мелленкампом, але, як пише Mail Online, пара розійшлася.

33-річна Жасмін, проте, ніяк не коментує цю новину, а публікує в Instagram серію фотографій з вечірки, де тусується.

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

На залитих сонцем знімках Жасмін стоїть у винограднику, радісно підкидаючи вино у повітря та широко усміхаючись.

«Зустрічайте останні вихідні серпня з келихом Monte Carlo JAZMIN ROSÉ, адже ми відраховуємо останні дні літа!» — підписала Грімальді пост. Рік тому Жасмін запустила бренд вина і тепер святкує річницю його існування.

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Цього літа Жасмін була активною в соцмережах, показувала численні знімки з відпочинку, як плавала в морі в Хорватії, ніжилася біля басейну, засмагала в бікіні в Сен-Тропе та на Міконосі, а також гуляла Парижем.

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Словом, літо дівчина провела насичено та цікаво, і за колишніми стосунками вона, схоже, зовсім не сумує.