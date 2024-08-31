Влаштували вечірку перед весіллям: принцеса Марта Луїза та її наречений-шаман під прицілом папараці

Принцесу та її нареченого помітили дорогою на яхту.
В останній день літа, 31 серпня, норвезька принцеса Марта Луїза вийде заміж за Дюрека Верретта – американського самопроголошеного шамана та духовного цілителя. Весілля відбудеться у готелі Union у Гейрангері.
Напередодні свята вони організували вечірку на яхті для гостей. Потім принцеса Марта Луїза та Дюрек влаштували передвесільну вечірку у латиноамериканському стилі у готелі Union.
30 серпня пара проїхалася у відкритому автомобілі вулицями міста, де їх могли привітати шанувальники. Марта Луїза одягла чорний костюм зі шкіри, який носила у поєднанні з яскравою рожевою блузою та сріблястими чоботами-козаками.
У руці принцеса тримала невелику рожеву сумку, яка доповнювала її вбрання.
Дюрек вибрав коричневий светр і коричневі штани-карго з кишенями. Він, як і Марта Луїза, вітав присутніх.
Також під приціл папараці потрапили родичі принцеси та інші королівські друзі: король Гаральд, королева Соня, кронпринц Гокон, кронпринцеса Метте-Маріт, принцеса Інгрід Александра та принц Сверре Магнус, а також принц Костянтин та принцеса Лаурентін з Нідерландів.
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