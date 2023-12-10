Влаштував "обіймашки" посеред вулиці: принц Вільям здивував королівську шанувальницю

Емма Вебб організувала захід на згадку про свою загиблу доньку – 16-річну Броді, яка скоїла самогубство у березні 2020 року.

Щоб віддати шану пристрасті її дочки до верхової їзди, мати дівчинки вийшла на вулицю з фігурою коня у натуральну величину. Прогулянка жінки тривала 13 днів, вона йшла з Уельсу до Лондона. На одній із ділянок дороги їй зустрівся принц Вільям.

Майбутній король підійшов до неї і тихо сказав: "Бу". Вебб здригнулася від шоку, притиснувши руки до обличчя, коли зрозуміла, хто приєднався до неї. Коли все стало зрозуміло, вона та принц Вільям обнялися.

"Яку неймовірну річ робить Емма, щоб підвищити поінформованість про самогубства серед молоді, на згадку про її дочку Броді. Дуже важливо мати можливість приєднатися до неї в її подорожі цього ранку". Написав принц Вільям у соцмережі X, додавши до підпису "W".

What inkredible thing Emma is doing to raise awareness of youth suicide, in memory of her daughter Brodie. Вельми особливе для того, щоб зайнятися своєю роботою для частини своєї конференції це варення. W https://t.co/4LuuQqvCkF — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 7, 2023

"Я знала, що він бачив у новинах, що я роблю, але я не знала, що він збирався з'явитися на вулицях і прогулятися зі мною, так що це було приголомшливо! Він з'явився з-за коня і крикнув мені: "Бу!" Про це Вебб розповіла Daily Mail.

"Я обернулася і була просто приголомшена тим, що він стояв там. Я, маленька літня валлійка з Ньюпорта з пластиковим конем і принц Уельський, просто стояв переді мною! Я дійсно не знала, що робити, коли побачила його. я подумала: "Добре, мене приємно обійняти. Обійняти майбутнього короля — це просто немислимо, це було схоже на вихід із тіла", — розповіла жінка.

Вебб розповіла, що вона та інша мати, з якою вона була того дня, чия дочка також померла від самогубства, розмовляли з принцом Уельським протягом 20 хвилин про психічне здоров'я. Вона сказала, що принц Вільям сказав їй, що приїхав її підтримати. Вона додала, що він навіть пропонував допомогти Майлзу (так звали коня) підштовхнути його, доки він був там.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Захисниця психічного здоров'я також пояснила, що вона розповіла принцу Вільяму, як вона зіткнулася з деякими перешкодами в дорозі, але сказала, що всі, кого вона зустрічала по дорозі, зупинялися, щоб допомогти їй.

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