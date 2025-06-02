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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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64
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1 хв

Вміє дивувати: дружина Бориса Джонсона показала, що подарував їй чоловік на четверту річницю весілля

Колишній прем’єр-міністр Великобританії відрізняється чудовим почуттям гумору, що вкотре довів.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Борис Джонсон із дружиною Керрі

Борис Джонсон із дружиною Керрі / © Associated Press

29 травня Борис Джонсон та його дружина Керрі відзначали четверту річницю з дня весілля, що відбулося у 2021 році, у Вестмінстерському соборі. У своє Instagram вона показала архівні весільні фото, а також подарунок від чоловіка.

Борис у костюмі та краватці продемонстрував подарунок на відео. Це велосипед із коляскою.

«Не звичайнісінький подарунок на річницю весілля», — написала Керрі під відео.

Але, зважаючи на все, велосипед дуже сподобався їхнім дітям і вони вже випробували його на спільній прогулянці.

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Нагадаємо, Керрі та Борис виховують чотирьох спільних дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, майже дворічного Френка, а тиждень тому у них народилася донька, якій дали ім’я Поппі Еліза Джозефін. Для Джонсона дівчинка стала вже 9-ю дитиною.

Новонароджена донька Бориса та Керрі Джонсон

Новонароджена донька Бориса та Керрі Джонсон

Раніше, зазначимо, дружина Бориса Джонсона — Кері — ділилася своєю «вагітною» фотосесією.

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