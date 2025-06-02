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Вміє дивувати: дружина Бориса Джонсона показала, що подарував їй чоловік на четверту річницю весілля
Колишній прем’єр-міністр Великобританії відрізняється чудовим почуттям гумору, що вкотре довів.
29 травня Борис Джонсон та його дружина Керрі відзначали четверту річницю з дня весілля, що відбулося у 2021 році, у Вестмінстерському соборі. У своє Instagram вона показала архівні весільні фото, а також подарунок від чоловіка.
Борис у костюмі та краватці продемонстрував подарунок на відео. Це велосипед із коляскою.
«Не звичайнісінький подарунок на річницю весілля», — написала Керрі під відео.
Але, зважаючи на все, велосипед дуже сподобався їхнім дітям і вони вже випробували його на спільній прогулянці.
Нагадаємо, Керрі та Борис виховують чотирьох спільних дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, майже дворічного Френка, а тиждень тому у них народилася донька, якій дали ім’я Поппі Еліза Джозефін. Для Джонсона дівчинка стала вже 9-ю дитиною.
Раніше, зазначимо, дружина Бориса Джонсона — Кері — ділилася своєю «вагітною» фотосесією.