Вміє, любить, практикує: король Чарльз III прийшов у спідниці на засідання ради у Файфі

Король Чарльз II та королева Камілла були присутні сьогодні на офіційному засідання ради міських палат в області Файф.

Король Чарльз III сьогодні прибув до Шотландії, щоб офіційно відзначити надання статусу міста Данфермліну — містечку в області Файф, розташованому на березі затоки Ферт-оф-Форт. Місто готується відзначити своє 950-річчя. Населений пункт тепер, після підпису монарха під указом, користуватиметься всіма привілеями міста.

Варто зазначити, що король, за традицією що склалася, на офіційний захід, який проходить у Шотландії, одягнув національний костюм — спідницю з тарану, яка називається кілт, і гетри.

Королева Камілла для виходу обрала елегантне зелене пальто, яке чудово гармоніювало з кольорами кілта Чарльза.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз II та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король дуже часто з'являється в шотландському національному одязі і, слід визнати, демонструє елегантність та вміння його носити.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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