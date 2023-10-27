Волліс Сімпсон врятувала британську монархію: чому король Едуард VIII був негідний трону

Двоюрідний дідусь короля Чарльза III, що править нині — король Едуард VIII — зрікся престолу 1936 року оскільки вирішив, що не може виконувати свій обов'язок без жінки, яку кохає.

Едуард, а в побуті просто Девід, хотів одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Сімпсон. Але вони обидвоє, на думку королівської експертки Марлен Кеніг, зовсім не підходили до виконання королівських обов'язків.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Associated Press

Вона каже, що Волліс "надала Британії послугу", відсторонивши Едуарда від монархії і дозволивши його молодшому братові Георгу VI зійти на трон, пише express. 1936 року, лише через кілька місяців після сходження на престол, після того, як йому сказали, що він не може одружитися з жінкою, яку кохає, оскільки вона була двічі розлучена, Едуард VIII заявив, що зрікається престолу на користь брата.

Зрештою, вважає експертка, це могло бути вигідно королівській родині.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Associated Press

"У молодості Едуард гастролював США і Канадою і, звичайно, був дуже популярний, але його почуття обов'язку не відповідало зусиллям його молодших братів, особливо герцога Йоркського, який одружився з правильною жінкою, у якого було двоє дочок — принцеси Єлизавета і Маргарет. Девід не намагався знайти відповідну наречену, яка могла б стати його принцесою Уельською та майбутньою королевою-консортом", — каже експертка.

Волліс Сімпсон та Едуард VIII / Фото: Getty Images

Потім він зустрів Волліс Сімпсон. Питанням для більшості був її сімейний стан. Коли вона зустріла Девіда, вона була зі своїм другим чоловіком, і цей шлюб також закінчився розлученням, а Ернест Сімпсон зіграв роль, щоб усе мало такий вигляд, ніби він її зрадив, щоб вона могла розлучитися.

Наприкінці 1930-х років розлученій людині було важко одружитися в англіканській церкві. А Едуард хотів одружитися з жінкою, яку він покохав.

"Озираючись назад, Волліс надала Великій Британії послугу. Наприкінці 1930-х років вона була настільки невідповідною королевою, що Едуард вирішив зректися престолу, щоб одружитися з жінкою, яку кохає", — додає експертка.

Король Георг VI зі своєю родиною / Фото: Associated Press

Після зречення престолу на трон зійшов король Георг VI, а його наступницею стала його старша дочка принцеса Єлизавета, що посіла трон 1952 року після смерті батька. Вона правила довгі 70 років і померла минулої осені.

Королева Єлизавета II та її останнє фото, 6 вересня 2022 року / Фото: Getty Images

Волліс та Едуард прожили довге життя переважно у своєму маєтку у Франції, але Сімпсон покинула чоловіка на смертному одрі.

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